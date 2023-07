Supportsclub De Plein doet poort van Ludo Coeckstadion in Berchem weer blinken

Aan de Berchemstadionstraat in Berchem zijn leden van supportersclub De Plein de laatste hand aan het leggen aan de poort van het Ludo Coeckstadion. De supporters van Berchem Sport wilden de poort in ere herstellen.

"Het is een monument dat nooit iemand zag", zegt Tim Van den Brande van De Plein. "Monumentenzorg, de stad en het district hebben er altijd hun handen van afgehouden. Na de afbraak van het stadion in de zomer van 2018 stond het hier maar te verkommeren. Er is wel vergaderd, maar er gebeurde niks. We zijn er dan maar gewoon aan begonnen. We vinden het ook een eer dat we dat mogen doen. Laten we hopen dat het ooit echt opnieuw een waardige ingang wordt."