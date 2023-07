IN KAART - Puffen en zweten of valt het wel mee? Zo warm wordt het op populaire vakantiebestemmingen

In Spanje is het vooral in het binnenland heet. Steden als Sevilla en Cordoba in het zuiden flirten met de 40 graden. Ook aan de costa’s vallen de temperaturen goed mee: om en bij de 30 graden in steden als Malaga aan de Costa del Sol en in Alicante aan de Costa Brava.

De Spaanse eilanden geven een wat dubbel beeld: de Balearen (Mallorca, Ibiza en Minorca) gaan ook over de 40 graden begin volgende week. Op de Canarische Eilanden is het dan weer gevoelig frisser. Niet onlogisch, want die liggen in de Atlantische Oceaan. Daar spreken we over temperaturen van eind de 20 graden.