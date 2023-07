Verdwijning van Franse kleuter Emile pijnlijk herkenbaar voor vader van vermiste Liam Vanden Branden: "Zolang hij niet is gevonden, kun je het niet afsluiten"

"Het is zo gelijkend op een aantal punten dat je bijna niet anders kunt dan aan Liam denken", zegt Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen in "Terzake". "Ik kom goed overeen met de meeste ouders van vermiste kinderen, maar Dirk en Danielle (de moeder van Liam), dat is wel speciaal. Liam was mijn eerste grote dossier, we waren pas opgericht. Bovendien is Liam het jongste kindje in ons land dat vermist raakte dat we nooit hebben gevonden."



"In het onderzoek zijn een aantal elementen die ons laten vermoeden dat het zou kunnen dat Liam in de sluis is terechtgekomen aan het Zennegat in Mechelen. Maar we hebben hem nooit gevonden, dat opent de deur naar andere denkpistes", zegt Remue. "Ik zit in de laatste rechte lijn naar het einde van mijn carrière, ik hoop zo hard dat we nog iets kunnen vinden."