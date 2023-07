Auto botst met trein in Opwijk: "Onduidelijk hoe ongeval kon gebeuren, slagbomen waren dicht" 

Ook bij spoorwegbeheerder Infrabel is er nog onduidelijkheid over het ongeval: "Het zou om een zijdelingse aanrijding tussen een trein en een auto gaan waarbij de auto waarschijnlijk de gesloten overweg is opgereden terwijl de trein er al gedeeltelijk (het voorste deel) was gepasseerd", zegt Fréderic Petit van Infrabel. "Dit verklaart waarom de treinbestuurder aanvankelijk niets had opgemerkt."