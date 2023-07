Twee jaar na overstromingen herdenkt Wallonië de ramp, samen met Vlaams-Brabanders die hulp hebben geboden

Twee jaar geleden trad de rivier de Vesder uit haar oevers in Luik, met zware overstromingen tot gevolg. In Glabbeek werd al snel de hulporganisatie Hulp 147 opgericht. "Toen ik die 14de juli thuiskwam, zag ik de beelden van de overstromingen op televisie", vertelt Hilde Holsbeeks, schepen in Glabbeek (Dorpspartij). "Het beeld van de familie die op het dak gekropen was, is me de hele nacht blijven achtervolgen. En dan zijn we met de gemeente in actie gekomen."