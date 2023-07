Tweede deel vernieuwde Scheldekaaien is klaar

Op het Zuid en Sint-Andries in Antwerpen is het tweede vernieuwde deel van de Scheldekaaien opengesteld voor publiek. Dat stuk van de kaaien is 300 meter lang en bestaat uit sport- en speelzones met ook aandacht voor groen. Dat kon Stad Antwerpen verwezenlijken met steun van de Vlaamse Waterweg. En ook de Europese Commissie investeert bijna een miljoen euro in het project.