Twitter betaalt populaire gebruikers, al lijken vooral controversiële favorieten van Musk langs de kassa te gaan

Voorlopig komt namelijk niet iedereen in aanmerking voor een uitbetaling. Allereerst geldt de regeling enkel voor zogenoemde "blue checks", gebruikers die een blauw vinkje hebben omdat ze daarvoor maandelijks acht dollar betalen. Daarnaast moeten gebruikers ook toegang hebben tot transactieplatform Stripe, dat voorlopig nog niet in alle landen beschikbaar is. In België is Stripe wel actief.