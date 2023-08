"Vakantie geboekt": dit zijn de leestips van journalist Rudi Vranckx

Rudi Vranckx tipt "De Rotters Club" van de Britse auteur Jonathan Coe. Verschenen in 2001, maar leest nog steeds als "een fijne frisse roman". Het verhaal speelt zich af in Birmingham in de jaren zeventig en is geïnspireerd op de persoonlijke ervaring van de auteur. Vier vrienden vormen de redactie van de schoolkrant. "Het zijn turbulente jaren, met stakingen en aanslagen. Verwarrende en onzekere tijden dus, maar o zo lichtvoetig en herkenbaar geschreven. Ik kan de plot niet verklappen, maar die is verrassend. "De Rotters Club" verscheen begin deze eeuw, maar het had evengoed gisteren kunnen zijn en over nu gaan."

De roman werd ook verfilmd tot een BBC-serie en Jonathan Coe schreef twee keer een vervolg op "De Rotters Club": "De gesloten cirkel" in 2004 en "Klein Engeland" in 2018.