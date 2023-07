"Vakantie geboekt": dit zijn de leestips van acteur en presentator Stéphan Tanganagba, bekend van"Op kot" of De Warmste Week

Het boek dat klaarligt om gelezen te worden is “Drive your plow over the bones of the dead” van de Poolse Nobelprijswinnares Olga Tokarczuk, in het Nederlands "Jaag je ploeg over de botten van de doden".

Het boek is een tip van een vriendin van Tanganagba en gaat over de excentrieke zestiger Janina Duszejko die teruggetrokken leeft in een Pools dorpje. Ze vertelt over de dood van haar buurman en andere vreemde gebeurtenissen.

Stéphan Tanganagba kijkt er naar uit om het te lezen. "Ik hou van boeken die spelen met de grens tussen gezond verstand en waanzin, realiteit en absurdisme en waarin de mens in zijn lelijkste vorm wordt beschreven op de mooiste literaire manier. Het is een mooie inkijk in de arbitraire grenzen die we als mensen stellen. Wie zien we als "gezond" en wat zien wij als "normaal"? En in hoeverre is de beschaafde mensheid een illusie?".