Van waterstof tot fietspaden: hier zal België het Europese relancegeld aan spenderen

De bijna 1.000 projecten in het hele land vallen binnen drie grote categorieën, zegt Dermine. "Ten eerste mobiliteit: we investeren in ons spoornetwerk en in fietspaden om alternatieven te bieden voor individuele auto's. We investeren ook in gebouwen, want 20 procent van onze CO2-uitstoot komt uit onze gebouwen en daarin zijn we de bij de slechtste van Europa. Ten derde gaat het over onze energie-infrastructuur. We willen van België de hub maken op vlak van waterstof en koolstofcaptatie."