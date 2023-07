Verloren schilderij uit 17e eeuw keert na 50 jaar terug naar Kasteel d'Ursel in Hingene

"Een paar maanden geleden was er een veiling waarop plots een schilderij verscheen dat wij herkenden vanop oude foto's", zegt Koen De Vlieger, directeur van Kasteel d'Ursel. "We hadden het zelf gemist op de veiling, want het stond te koop als een schilderij van een onbekende edelman. Maar via via zijn we dat te weten gekomen. In de tussentijd was die veiling natuurlijk al afgelopen en was het portret verkocht."

"We hebben kunnen achterhalen wie het gekocht heeft en dat bleek een privéverzamelaar uit België te zijn. We hebben contact met hem opgenomen en zo is de bal aan het rollen gegaan. Nadat het schilderij gerestaureerd is, kan het terugkeren naar onze inkomhal, de plek waar het honderden jaren gehangen heeft en waar het 50 jaar geleden verdwenen is", zegt De Vlieger.