Gestolen hondjes uit Sint-Gillis-Waas zijn gevonden in café: "Dader staat geseind"

Afgelopen dinsdag werd er ingebroken in het appartement van Debby uit Sint-Gillis-Waas. Haar twee hondjes werden gestolen en zeven kippen zijn de keel overgesneden. Ze namen ook een laptop mee en de tombolaprijzen die ze in haar zaak in Sint-Niklaas ging verloten. De dieven namen de dag zelf nog telefonisch contact op met Debby en eisten 2.500 euro losgeld voor de honden, maar daar werd niet op ingegaan.

De politie van Antwerpen kreeg gisteren een tip binnen. "Een dame had de hondjes van op een foto herkend", zegt woordvoerder Willem Migom. "Volgens haar had een man de twee honden achtergelaten in een café. Na het uitlezen van de chip bleek het effectief om Debby haar honden te gaan." Van de dader ontbreekt elk spoor. "Hij is wel gekend en staat geseind", laat de woordvoerder nog weten.

Vandaag worden de hondjes terug met hun baasje herenigd.