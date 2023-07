Vlaamse regering opnieuw in stikstof-impasse: "Niemand weet wat er gaat gebeuren"

Net dat onderzoek is nog niet gestart, zo blijkt. "Net vandaag is bekend geraakt dat niemand heeft ingetekend op de aanbesteding voor wie dat onderzoek moet doen", zegt Van Droogenbroeck. "Dat is een samenloop die toevallig is, maar ook aangeeft dat de kans niet groot is dat hier vandaag een beslissing komt om de wetgeving in gang te zetten."



"Dit is de beste illustratie dat de verhoudingen helemaal scheef zitten." Het is trouwens niet de de eerste keer dat CD&V en N-VA met elkaar botsen over stikstof. De ministers Brouns en Demir lagen ook op ramkoers in de periode net vóór het stikstofakkoord van maart.