Voormalig opperdeken van Gent wordt reus: "Dit is het ultieme eerbetoon aan papa"

Eli De Rijck was bijna een halve eeuw één van de trekkende krachten van de Gentse Feesten, als opperdeken en deken van de Korenmarkt. De man overleed in april 2017 toen hij herstelde van een ingreep. Dochter Tineke nam de taken over en wil haar vader nu eren door hem als reus verder te laten leven. Op de openingsavond van de Gentse Feesten wordt reus Eli ingehuldigd op het podium van de Korenmarkt. "Hij zal officieel ingeschreven worden in het bevolkingsregister van de reuzen." De Rijck droomt er nu van om reus Eli vaker te laten zien. "We moeten de reuzen opnieuw een belangrijkere plaats geven, mensen houden ervan en het is een deel van ons erfgoed."