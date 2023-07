WHO labelt aspartaam als "mogelijk kankerverwekkend", maar beschouwt stof toch als veilig

Al in 1974 keurde de Amerikaanse toezichthouder FDA (Food and Drug Administration) het gebruik van aspartaam als tafelzoetstof goed. In de loop der jaren werd die goedkeuring uitgebreid, in 1996 stelde de FDA dat aspartaam als algemene zoetstof gebruikt mag worden. Ook in Europa wordt aspartaam sinds de jaren 80 stelselmatig algemeen toegestaan in voedingsmiddelen.

Ondanks zijn wijdverspreide gebruik worden er al van in het begin vragen gesteld bij de veiligheid van aspartaam en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid. Er worden vragen gesteld over het risico op bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. De kunstmatige zoetstof was in de loop der jaren het onderwerp van honderden studies. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) formuleert zijn adviezen. Binnen de WHO hebben twee aparte instanties zich nu opnieuw over de kwestie gebogen. Hoe zit het met de gezondheidsrisico's en moeten de adviezen worden aangepast?