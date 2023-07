74 krakers verlaten bedrijfspand in Grimbergen vrijwillig: "In alle rust vertrokken"

Om 20.30 uur was iedereen vertrokken, en kon de controle van het gebouw uitgevoerd worden. Het gebouw werd in degelijke toestand achtergelaten, zegt Laeremans: "Er is uiteraard wel schade aan de toegangsdeur, waarlangs ze zijn binnengekomen. Die wordt voorlopig dichtgemaakt met panelen." Ook zijn er wat spullen en afval achtergelaten zoals matrassen. "De eigenaar zal mogelijk een schadeclaim indienen. Het pand zal ook beter beveiligd worden."