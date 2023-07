Antonio Tajani volgt Silvio Berlusconi op als leider van Forza Italia

Tajani is in Italië niet zo populair als zijn electorale concurrenten. Hij heeft een belangrijk deel van zijn loopbaan doorgebracht in Brussel, waar hij Europees commissaris en voorzitter van het Europees Parlement is geweest.

Hij is al sinds de oprichting in 1994 lid van Forza Italia, en was bij het overlijden van Berlusconi de tweede man in de partij. De coalitie in Italië bestaat uit vier partijen, waarvan Forza Italia de kleinste is.

Silvio Berlusconi overleed vorige maand. Meer dan 20 jaar lang beheerste hij de Italiaanse politiek vanuit de rechtervleugel. Hij was verschillende keren premier en zijn carrière ging gepaard met (seks)schandalen, ontelbare rechtszaken en provocerende uitspraken.