Parket Antwerpen seponeert melding over ongepast gedrag Conner Rousseau

Mussche bevestigt dat de Vooruit-voorzitter een korte verklaring heeft afgelegd bij het gerecht, "want onmiddellijk bleek dat de zaken die men meende te moeten aangeven niet met de realiteit overeenstemden".

Hoe dan ook is dit de tweede melding tegen Rousseau die zonder gevolg wordt geklasseerd omdat er geen sprake blijkt te zijn van strafbare feiten. Vorige maand seponeerde het West-Vlaamse parket een melding die door een journalist was gedaan over ongepast gedrag tegenover een jongen van 17. De melding bij het Antwerpse parket was gedaan door een moeder, die haar bezorgdheid had geuit over het gedrag van Rousseau tegenover haar zoon.