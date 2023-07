82-jarige man komt om het leven na val van zesde verdieping in Blankenberge

De Franchommelaan werd een tijdje afgesloten tussen de Leopoldstraat tot de Leopold Konkelberge Kaai. De 82-jarige inwoner van Blankenberge woonde met zijn echtgenote in een appartement. De vrouw kreeg werd opgevangen en kreeg psychologische bijstand.

“We hebben ’s nachts de eerste onderzoeksdaden verricht”, zegt Maertens. “Niets wijst op een wanhoopsdaad. Hoe het ongeval dan wél is kunnen gebeuren, is niet meteen duidelijk. Daar is verder onderzoek voor nodig. Niemand heeft de feiten echt zien gebeuren. Misschien is de man onwel geworden maar daarover is er nu nog geen uitsluitsel."

Het parket heeft een wetsdokter aangesteld. Volgens de eerste bevindingen van de dokter wijst alles in de richting van een val.