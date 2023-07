"Bekerchaos" op Gentse Feesten zorgt hier en daar voor frustratie bij bezoekers

De bekers zorgen vooral in de open feestenzones voor wat frustratie, het gaat dan onder meer over de pleinen Baudelo, Sint-Jacobs en Vlasmarkt. Bezoekers komen en gaan daar vaker. Bij andere pleinen komen ze mogelijk iets gerichter voor bepaalde optredens, of blijven ze een hele avond hangen. “Wij hebben veel minder last van mensen die klagen over het bekersysteem”, zegt Ivan Saerens van het Sint-Baafsplein.

Ook Tineke De Rijck van de Korenmarkt en Dirk Schockaert van het Luisterplein merken weinig problemen op. “Voor ons als kleinere organisator is het nu zelfs makkelijker, we hebben onze eigen beker. Vroeger moesten we ook alle andere bekers mee verwerken.”