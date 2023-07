Brakel zet Vikingschapen in om Japanse duizendknoop te bestrijden

Op een terrein in de Leinstraat worden momenteel Hebrideanschapen ingezet in de strijd tegen de Japanse duizendknoop. Die exotische woekerplant is in heel Vlaanderen een bedreiging voor inheemse plantensoorten. Hij groeit erg snel en kan tot vier meter hoog worden. Er zijn diverse bestrijdingsmethodes, maar die zijn niet altijd even succesvol. Daarom proberen ze het in Brakel dus met schapen.