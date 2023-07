Benjamin zag vriendin verdrinken tijdens overstroming en herdenkt slachtoffers met lichtprojecties: "Namen blijven noemen"

De Europese Unie heeft ondertussen een herdenkingsdag voor klimaatslachtoffers goedgekeurd. De "European Day for the victims of the global climate crisis" valt op 15 juli. Een symbolische datum voor België, maar Benjamin pleit voor een echte herdenkingsdag op Belgisch niveau. "Het is goed dat ik en andere klimaatactivisten deze dag op poten hebben kunnen zetten. Maar je vindt nergens een lijst van de 39 slachtoffers in België. Dat vind ik heel erg. Daarom vinden we het belangrijk om hun namen te noemen en te tonen."

"We hebben het vaak over klimaatopwarming, maar we linken het niet altijd aan de reële slachtoffers", zegt Benjamin. "Mensen over de hele wereld sterven elke dag aan de gevolgen van de opwarming van de aarde. We moeten we er samen alles aan doen om meer doden in de toekomst te voorkomen. We willen discussie en reflectie aanmoedigen."