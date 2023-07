Eerste dag Gentse Feesten lokt 160.000 mensen en blijft vrij rustig, pleinen bereiden zich voor op rukwinden

De 180e editie van de Gentse Feesten is begonnen met een drukke eerste dag. Er kwamen 160.000 bezoekers, dat zijn er iets minder dan de openingsdag vorig jaar. De openingsact aan het Van Eyck-zwembad, een waterspektakel, lokte dan veel meer volk dan verwacht. Er kwamen 15.000 mensen op af. Door de grote opkomst was het niet voor iedereen even goed te zien. "We begrijpen de gemengde reacties, er was gewoon heel veel volk", zegt schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). "We vonden het een succesvol event." De stad betaalde 40.000 euro voor de show.