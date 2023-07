Gent Jazz sluit laatste dag af met Herbie Hancock, en blikt terug op een geslaagde editie: "Meer dan 40.000 bezoekers"

De tiende en laatste dag van Gent Jazz was volledig uitverkocht, en vormde daarmee geen uitzondering op de andere festivaldagen: "7 van de 10 dagen waren uitverkocht. De andere drie dagen kenden een bezetting van 90 procent", vertelt persverantwoordelijke Liesbeth Rubben. "In totaal mochten we dit jaar meer dan 40.000 bezoekers optekenen."