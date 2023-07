Mechelen laat iconische Sint-Romboutstoren 30 jaar na laatste renovaties grondig inspecteren

Die generatie heeft misschien al wel eens mensen aan touwen zien bungelen rond de toren. "We houden elke twee jaar een inspectie samen met Monumentenwacht", legt Orlians uit. "We kijken dan of er stenen los zitten en of er delen naar beneden dreigen te vallen. Als het om kleine stukken gaat, demonteren we ze zelf of zekeren we ze vast. Maar zeer grote stukken kunnen we er niet zomaar afhalen. Bovendien kunnen de mensen van Monumentenwacht ook niet alle delen van de toren inspecteren."