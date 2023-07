Hulpdiensten halen drenkeling uit zee in Oostende: jongeman is in levensgevaar

De jongeman is overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar. Enkele vrienden van hem hebben hem proberen te redden en zijn daarbij lichtgewond geraakt.

Blijkbaar was het gezelschap vanavond gaan zwemmen, en dat was niet zonder gevaar want er stond veel wind aan zee. "Vandaag was het echt wel gevaarlijk om te gaan zwemmen", vertelt hoofdredder Levy Meyer. "Daarom had we heel de dag de rode vlag uitgehangen." Het was met andere woorden verboden om te gaan zwemmen.

"Eigenlijk is hij ook gaan zwemmen na de diensturen, op een moment dat er geen redders stonden." Levy Meyers roept het publiek op tot meer voorzichtigheid. "Ga altijd zwemmen tijdens de bewaakte uren - van 10.30 uur tot 18.30 uur - en luister naar de aanwijzingen van de redders."