Dieren van buurtboerderij in Weerde zoeken nieuwe thuis: "Zonder vrijwilligers kan ik het niet meer houden" 

In het voorjaar van 2011 startten enkele buurtbewoners een project om connecties in de buurt te bevorderen. Samen wilden ze het groepsgevoel een opkikker geven én kinderen respectvol leren omgaan met de dieren en de natuur. Voor 25 euro kregen ze van de gemeente een perceel landbouwgrond om er samen een grote moestuin aan te leggen en dieren te houden. "In het begin was iedereen heel enthousiast en kon ik rekenen op heel wat helpende handen", zegt Gert.