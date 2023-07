De ene luchthaven is de andere niet: waarom Frankfurt makkelijker zonder nachtvluchten kan dan Zaventem

Brussels Airport staat op nummer 25 in Europa, Frankfurt staat in de top 4. “Zelfs vakantieluchthavens zoals Palma de Mallorca zijn groter”, plaatst Dewulf onze luchthaven in perspectief. “Zaventem speelt met andere woorden in tweede klasse, en staat daarbij ook nog eens onderaan de eerste kolom – om even de vergelijking met voetbalclassificaties te maken.”