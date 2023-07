Ruwbouw in Maasmechelen moet volledig worden afgebroken na fouten van aannemer: "Laat je goed informeren als je wil bouwen"

"Onze aannemer garandeerde me altijd dat alles wel in orde zou komen. Ik geloofde hem ook voor een lange tijd, maar ik begon me steeds meer vragen te stellen", zegt Mustafa. "Uiteindelijk ben ik te rade gegaan bij de aannemer van de buren. Hij raadde me aan om mijn architect te contacteren om de bouwwerken na te kijken. Uit het verslag dat de architect me doorstuurde, werd duidelijk dat er veel gebreken waren. Zo was bijvoorbeeld de bovenverdieping veel te laag en bleek dat de benedenverdieping niet stabiel was."