Schrijfster Marga Minco (103) overleden, bekend van Holocaustboek "Het bittere kruid"

In verband met de P. C. Hooftprijs was er wel een incident. De voorzitter van de stichting die de prijs uitreikt, bleek een kleinkind te zijn van een echtpaar waar Marga Minco heel pijnlijke herinneringen aan had. Alvorens de moeder van Marga gedeporteerd werd, had ze kostbare spullen in bewaring gegeven bij een familie. Na de oorlog ging Marga, de enige overlevende van het gezin, die bezittingen weer ophalen, maar het gezin wilde die niet teruggeven. Minco beschreef dat incident in het verhaal “Het adres”. Ze gaf te kennen dat ze de P. C. Hooftprijs liever niet ontving uit handen van de kleinzoon van de bewuste familie.