Israëlische premier Netanyahu onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht

Netanyahu werd in oktober van vorig jaar nog opgenomen in het ziekenhuis. Ook toen was hij onwel geworden, tijdens een gebedsdienst in een synagoge in Jeruzalem ter gelegenheid van het belangrijke joodse feest van Yom Kippoer.

Na enkele onderzoeken bleek het niet zo erg te zijn. Voor alle zekerheid moest hij toen wel een nacht in het ziekenhuis blijven, ter observatie.