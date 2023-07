Personeel van UGent en UZ stelt eigen kunstwerken tentoon in bijzondere expo

De expo is er normaal om de vijf jaar, maar liep door corona wat vertraging op. Vermeire laat zelf enkele foto’s zien. An Baeyens is een andere kunstenaar die meedoet. Ze geeft les aan de UGent aan de vertalers en tolken, maar legt zich in haar vrije tijd toe op aquarellen. “Ik ben beginnen te schilderen tijdens de coronacrisis, via lessen online. Het werk dat hier te zien is, is daar het resultaat van. Ik ben op alle aquarellen trots, maar het zeezicht is mijn lievelingswerk.” Baeyens vindt het fijn dat het werk eindelijk een groter publiek vindt. “Thuis ligt het toch maar stof te vergaren.”