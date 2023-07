Afwerking van Antwerpse premetro eindelijk in kannen en kruiken: werken beginnen in 2025

De tunnelkoker is momenteel het laatste ongebruikte stuk van het ondergrondse tramnetwerk in de stad. Hij verbindt het evacuatiestation Carnot onder de Carnotstraat met het station Schijnpoort. Ook de vier stations Drink, Morkhoven, Stuivenberg en Willibrordus zullen afgewerkt worden. "Met die voltooiing van de premetro zetten we weer een grote stap vooruit in de richting van de "modal shift" naar openbaar vervoer", aldus minister Peeters.