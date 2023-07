Vlaams Rampenfonds betaalde na watersnood van 2021 nog geen euro uit 

Het Vlaams Rampenfonds is al een aantal jaar een Vlaamse bevoegdheid. Sinds 1 juli 2014 moeten aanvragen bij de Vlaamse overheid worden ingediend en niet meer bij de federale dienst Rampenschade.



“Bij het begin van de legislatuur kampte het rampenfonds met een onderbemande dienst en een groot personeelsverloop", reageert Vlaamse Parlementslid Karolien Grosemans (N-VA) in Het Belang Van Limburg. Grosemans woont in Herk-de-Stad, dat ook getroffen werd door het noodweer.



"De overstromingen van 2021 waren samen met de droogte van 2020 ongeziene rampen van grote omvang. Om dit te verhelpen, is er extra personeel aangeworven. Eerst willen we de expertises voor de droogte van 2020 afwerken. Pas daarna starten we met expertises voor de watersnood van 2021. Beide rampen zouden grotendeels dit jaar afgewerkt moeten zijn", besluit Grosemans.