Eddy uit Sint-Genesius-Rode heeft al 100 schildpadden in z'n tuin en wil dat aantal nog verdubbelen

Voor Eddy is zijn kwekerij een jongensdroom die uitkomt: "We kregen onze eerste schildpad toen ik een jaar of vier of vijf jaar oud was. En als tiener kropen er hier een vijftal rond", vertelt Eddy. "Bijna iedereen had toen wel een schildpad. Je kon ze toen zo op de markt kopen, dat is door de strenge regelgeving nu onmogelijk."