Schurftuitbraak in woonzorgcentrum Boschart in Deurne: "14-tal bewoners besmet, maar iedereen is behandeld"

Een 14-tal bewoners van woonzorgcentrum Boschart in Deurne is besmet met de huidaandoening scabiës, beter gekend als schurft. De uitbraak situeert zich vooral op de beschermde afdeling, waar bewoners leven die vluchtgedrag vertonen of gedesoriënteerd zijn. "Iedereen is ondertussen een eerste keer behandeld. Ons team is voltallig aanwezig om het zo snel mogelijk op te lossen", aldus Marijke Verboven van zorggroep Orpea.