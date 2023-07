Scouts en Gidsen Vlaanderen waarschuwt 108 kampen in het buitenland voor extreme hitte

Scouts en Gidsen Sint-Kwinten Linden kampeert momenteel in Mostar in Bosnië. “Het is hier 38 graden in de schaduw”, vertelt de groep.

“We moeten elke ochtend om 7 uur uit de tent omdat het te warm wordt, en slapen dan in de schaduw verder. We kunnen pas na 16 uur aan activiteiten beginnen. Gelukkig hebben we wel een beekje aan de camping. Het is hier toch superleuk”, klinkt het in koor.