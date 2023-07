Nizar Trabelsi vrijgesproken voor terreurplannen in de VS

Trabelsi werd op 13 september 2001 in België opgepakt, nadat hij had toegegeven dat hij een aanslag wilde plegen op de militaire basis van Kleine-Brogel, waar Amerikaanse nucleaire wapens zijn opgeslagen. Hij werd in 2004 veroordeeld en nadat hij zijn celstraf van tien jaar had uitgezeten, leverde ons land hem in 2013 uit aan de Verenigde Staten.

De Belgische staat werd wegens die uitlevering al verschillende keren veroordeeld door het Belgische gerecht en door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, onder meer vanwege het internationale rechtsprincipe van 'non bis in idem', waardoor niemand twee keer vervolgd mag worden voor dezelfde feiten. Bij de start van het Amerikaanse proces begin mei, had zijn Belgische advocaat Christophe Marchand dat daarom nog een "gigantisch schandaal" genoemd.

"Trabelsi hoopt dat de Belgische regering haar fout zal rechtzetten, een fout die hem 22 jaar van zijn leven heeft gekost", zo zei Shroff aan CNN.