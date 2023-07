Vanaf september komt 5G-netwerk naar Brussel

Wie vandaag op mobiel internet surft met een smartphone of tablet, doet dat meestal op het 4G-netwerk. Daarmee kunnen we snel surfen, whatsappen, muziek en films streamen. De volgende stap is het 5G-netwerk. Daarmee zullen we dat allemaal nog sneller kunnen. 5G is vooral ook interessant om "slimme" apparaten te verbinden met het internet. Denk aan zelfrijdende auto's en slimme straatverlichting, maar ook robots in de industrie en gezondheidszorg.