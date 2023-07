Levenloos lichaam gevonden in metrostation IJzer in Brussel, parket doet onderzoek 

Het parket van Brussel is in de nacht van donderdag op vrijdag op de hoogte gebracht van de vondst van een levenloos lichaam onder een perron in het metrostation. Dat zegt parketwoordvoerder Martin François.

"De omstandigheden van het overlijden zijn momenteel nog onduidelijk en het slachtoffer werd nog niet geïdentificeerd. De technische recherche van de federale politie werd ter plaatse gestuurd voor een sporenonderzoek.”

Het parket laat een wetsdokter een autopsie en een toxicologisch onderzoek uitvoeren om de precieze doodsoorzaak vast te laten stellen.