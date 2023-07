Vier gewonden, onder wie twee kinderen, in ongeval in Vlamertinge

Het verkeersongeval gebeurde om 13.05 uur op de Krommenelststraat in Vlamertinge. Een 21-jarige man uit Houthulst misrekende zich in een bocht toen hij vanuit de richting van Voormezele kwam en naar Vlamertinge reed. Waarom hij de controle over het stuur verloor, is onduidelijk. In ieder geval botste hij rechts van de weg eerst tegen een duiker, waarna de wagen meermaals over de kop ging. De auto eindigde uiteindelijk terug op de vier wielen bij een hopveld. Een getuige belde onmiddellijk de hulpdiensten op, want eerst leek het alsof iedereen vastzat in de zwaargehavende wagen.