Van "The nanny" tot hét boegbeeld van de grote acteursstaking in Hollywood: wie is Fran Drescher?

Fran Drescher wordt in 1957 geboren in een Joods gezin in Flushing, een wijk in Queens, New York. Ze zet haar eerste stappen in Hollywood in de jaren 70, haar eerste rol van betekenis is in "Saturday night fever" (1977). Daarin speelt ze een danseres in een club en spreekt ze John Travolta aan: "Dus, ben je zo goed in bed als op de dansvloer"?. Andere rollen volgen in onder meer "Gorp" (1980) en"This is Spinal Tap" (1984).

Maar Drescher was op dat moment al jaren achter de schermen bezig met een ander project. Samen met haar man Peter Marc Jacobson, die ze heeft leren kennen op de middelbare school en wie ze op haar 21e al is getrouwd, werkt ze aan een komische reeks over een flamboyante Joodse fashionista die bijna per ongeluk inwonende kinderoppas wordt bij een rijke Britse weduwnaar met drie kinderen in New York.