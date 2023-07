Zeker 22 doden en duizenden geëvacueerden door zware overstromingen in Zuid-Korea

Zuid-Korea heeft al bijna een week te maken met aanhoudende regens en dat eist een zware tol. Al zeker 22 mensen zijn er omgekomen door aardverschuivingen en huizen die er instortten. De afgelopen nacht nog veroorzaakten de stortregens een tiental aardverschuivingen.

Duizenden mensen hebben al hun huizen moeten verlaten omdat ze bedreigd werden door het wassende water. Zo moesten al meer dan 6.000 mensen geëvacueerd worden omdat een grote dam in het centrum van het land is overgelopen. Door de watersnood is ook het verkeer in Zuid-Korea zwaar verstoord. Zo’n 140 wegen zijn afgesloten en ook het treinverkeer is ontregeld.

Het meteorologisch instituut van Zuid-Korea voorspelt dat het zwaar zal blijven regenen in grote delen van het land. In Zuid-Korea is het momenteel regenseizoen en komen overstromingen regelmatig voor.