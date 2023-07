Onbekenden vallen Antwerpse scoutsgroep in Evergem lastig en gooien met stenen, ruit gesneuveld

Het gaat om een leidingsploeg die de komende dagen met de jongste groep op kamp zou gaan in Ertvelde. "Maar enkel de leiding was aanwezig", benadrukt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. "De onbekenden zochten de confrontatie met de leiding, gooiden een raam in en beschadigden materiaal. Daarom heeft de leiding zich teruggetrokken in het lokaal en alle deuren op slot gedaan. De politie is op dat moment verwittigd."