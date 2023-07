Beelden opgedoken van migranten die Tunesische autoriteiten de woestijn in hadden gedreven

De Libische grenswacht gaf hen water en heeft ze naar een opvanglocatie gebracht. Volgens AFP zijn er zeker 80 migranten gered.

"We leefden in Tunis, daarna in Zarzis (in het zuidoosten van Tunesië, red.). De Tunesische politie heeft ons uitgewezen naar Libië", vertelde een man die gisteren is aangetroffen. "Zonder u waren we omgekomen in de woestijn", zei hij aan de Libische grenswacht. Hij wil naar eigen zeggen naar Tunesië terugkeren, omdat zijn vrouw en zijn kinderen zich daar nog bevinden.

Ook een journalist van nieuwszender Al Jazeera heeft met verjaagde migranten in de Tunesische woestijn kunnen spreken. Ook zij zijn zonder voedsel of water de woestijn in gestuurd. Onder hen zijn ook zwangere vrouwen. Het is volstrekt onduidelijk welk lot hen te wachten staat. De beelden kunt u ontdekken in een reportage van het Nederlandse nieuwsmagazine "Nieuwsuur". Het is bijzonder ironisch dat die belden net vandaag zijn opgedoken, op de dag dat de Europese Unie en Tunesië een akkoord hebben gesloten om de illegale immigratie vanuit Tunesië naar Europa een halt toe te roepen.