Cruiseschip losgeslagen na hevige windstoot in Zeebrugse haven: “Meeste passagiers waren gelukkig op het land”

In de Zeebrugse haven is het cruiseschip Norwegian Prima losgeslagen. Tijdens een hevige rukwind knapten zaterdagnamiddag de trossen en vielen twee loopbruggen in het water. “Het merendeel van de ruim 2.000 passagiers was gelukkig op uitstap aan land”, zegt woordvoerder Gert Ickx van Port Antwerp-Bruges.