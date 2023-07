"Gids in Mariokostuum onderschatte het toch": Dimpna Loopt trekt dit jaar dubbel zoveel sportievelingen

Sommige lopers komen van een stukje verder dan Geel. Zo treffen we Julie Van Geel (30) uit Hasselt terwijl ze tevreden terugblikt op haar tijd. "Ik loop wel vaker, maar het is de eerste keer dat we hier zijn. Er zijn niet zoveel wedstrijden in deze periode dus zijn we online op zoek gegaan en hier uitgekomen. Het is een vlak parcours en doordat je meerdere rondjes doet kan je je inspanning goed indelen. Het is hier bovendien ook echt gezellig. We gaan nog even over de kermis en dan weer richting Hasselt."