Dodental door overstromingen in Zuid-Korea blijft oplopen: negen lichamen geborgen uit ondergelopen tunnel

De zware regenval die Zuid-Korea al bijna een week teistert, kost steeds meer levens. Waar er gisteren al zeker 22 doden werden geteld, is dat aantal intussen opgelopen tot 35, verspreid over het hele land.

Waar de afgelopen dagen de meeste doden vielen door aardverschuivingen en instortingen, is het dodental de afgelopen uren opgelopen door een tunnel die na een plotse stortvloed is ondergelopen in Osong, in de centrale provincie Chungcheongbuk-do.

Een vijftiental voertuigen, waaronder een stadsbus en twee vrachtwagen, kwamen vast te zitten in de 430 meter lange tunnel. Om te zoeken naar vermiste inzittenden van de voertuigen werden 400 reddingswerkers ingezet, onder wie dertig duikers.