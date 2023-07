Drie maanden burgeroorlog in Soedan: veel geweld, weinig hoop

Vier burgerdoden en vier gewonden. Dat is volgens het Soedanese leger de tol van een aanval met drones op het militaire ziekenhuis in Omdurman, een voorstad van de Soedanese hoofdstad Khartoem. Er gaat geen dag voorbij zonder geweld, sinds drie maanden geleden een machtsstrijd losbarstte tussen twee rivaliserende generaals, Abdel Fattah Al Burhane van het regeringsleger, en Mohammed Hamdane Daglo van de paramilitaire groep RSF (Rapid Support Forces). Integendeel, niet alleen in de dichtbevolkte hoofdstad en andere grote steden, maar ook in de westelijke regio Darfoer en in Zuid-Kordofan, zijn nieuwe fronten geopend. Daar zijn onderhuidse etnische spanningen opnieuw toegenomen.