Europese Unie en Tunesië sluiten akkoord om illegale migratie in te dammen

Momenteel is Tunesië een van de belangrijkste doorreislanden voor illegale migratie naar Europa. Zowat de helft van de migranten die dit jaar in Italië zijn aangekomen, waren vertrokken vanuit Tunesië.

"We moeten optreden tegen de criminele netwerken van mensensmokkelaars", zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. "Zij maken misbruik van de wanhoop van mensen en we moeten hun roekeloze businessmodel breken."

In ruil voor een betere grensbewaking door Tunesië maakt de EU extra geld vrij voor een betere coördinatie van reddingoperaties op de Middellandse Zee. Voor jonge Tunesiërs komt er en uitwisselingsprogramma voor studenten in het kader van het Europese Erasmusprogramma en worden er mogelijkheden gecreëerd voor jonge Tunesiërs om in Europa te studeren of een stage te lopen en die ervaring in eigen land te gebruiken.

Daarnaast is de EU bereid te investeren in de Tunesische economie, in de handel met Tunesië en in hernieuwbare energie in het Noord-Afrikaanse land.